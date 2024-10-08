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Kuruluş Osman
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  • Bir Gece Masalı
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    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
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Bir Gece Masalı tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

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Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur. Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

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İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?
18 Eylül 2024, Çarşamba
İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu? Bir Gece Masalı
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