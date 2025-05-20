Canfeza çocuğunu ilk kez gördü

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Emre Kabakuşak

Oyuncular: Burak Deniz (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Caner Şahin (Ozan Erdemir), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Ayşegül Günay (Handan Erdemir), Toprak Can Adıgüzel (Salih), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Tuna Arman (Fatma Narlı), Nazan Diper (Maviş Dadı).