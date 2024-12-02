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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.12.2024, 11:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.12.2024, 11:30
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14. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder.

14. Bölüm Foto Galeri

Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

14. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler.

14. Bölüm Foto Galeri

Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

14. Bölüm Foto Galeri

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır.

14. Bölüm Foto Galeri

Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

14. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan) İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

14. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

14. Bölüm Foto Galeri

Hikayesini Eda Tezcan kaleme alıyor.

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