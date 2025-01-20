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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.01.2025, 10:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.01.2025, 10:26
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19. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

19. Bölüm Foto Galeri

Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır.

19. Bölüm Foto Galeri

Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur

19. Bölüm Foto Galeri

Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer.

19. Bölüm Foto Galeri

Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

19. Bölüm Foto Galeri

Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir.

19. Bölüm Foto Galeri

Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir.

19. Bölüm Foto Galeri

Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir.

19. Bölüm Foto Galeri

19. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza'nın adeta terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz.

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