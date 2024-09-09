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BİR GECE MASALI

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2024, 08:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.09.2024, 08:47
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2. Bölüm Foto Galeri

Mahir seçim yapmak zorunda kalıyor. İntikam mı? Canfeza mı?

2. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

2. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar.

2. Bölüm Foto Galeri

Bir plan yapmaya mecburdur.

2. Bölüm Foto Galeri

Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi.

2. Bölüm Foto Galeri

Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar.

2. Bölüm Foto Galeri

Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.

2. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),

2. Bölüm Foto Galeri

Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

2. Bölüm Foto Galeri

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