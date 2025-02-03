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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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BİR GECE MASALI GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.02.2025, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.02.2025, 11:08
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20. Bölüm Foto Galeri

Mahir'den öğrendiği gerçekle çok öfkelenen ve kırılan Canfeza, ilişkilerine bir mola vermeye karar vererek Kürşat'ın evine gider.

20. Bölüm Foto Galeri

Mahir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan ailesinin sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır.

20. Bölüm Foto Galeri

Sevde'nin hamileliğini öğrenen Efsane ortadan kaybolmuştur.

20. Bölüm Foto Galeri

Ferman büyük bir aşk acısının içine düşer ve Mahir'e sarılır.

20. Bölüm Foto Galeri

Afet ise Sevde'yi de alarak sahte bir hocaya gider.

20. Bölüm Foto Galeri

Bu ziyaret Sevde'nin içine büyük bir kuşku tohumu düşürür.

20. Bölüm Foto Galeri

Canfeza ve Mahir arasında ipler gerilirken Canfeza'nın İnci'nin başına açtığı bir tuzağa düşmesi Mahir'i allak bullak eder.

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