canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
11
BİLDİRİMLER
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
BİR GECE MASALI GALERİ

22. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.02.2025, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.02.2025, 11:02
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
22. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.

22. Bölüm Foto Galeri

Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar.

22. Bölüm Foto Galeri

Bu oyunun sonunda ya Raşit ölecektir ya Lord.

22. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar

22. Bölüm Foto Galeri

ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.

22. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

22. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame),

22. Bölüm Foto Galeri

İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

22. Bölüm Foto Galeri

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN