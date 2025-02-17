22. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın kendisine yapacağı doğum günü sürprizinden endişe eden Mahir, hem doğum günü hem de sevgililer günü için Canfeza ile birlikte bir plan yapmayı teklif eder.
Öte taraftan Lord'u bulmayı kafasına koyan Raşit, Savaş'ın yardımıyla korkunç bir ölüm kalım oyunu kurar.
Mahir ve Canfeza'nın kendilerine kurulan tuzaktan habersiz baş başa bir gece geçirmek için gittikleri dağ evinde birbirlerine ve geçmişlerine dair paylaştıkları derin anılar
ve hediyeler ise sadece bedenlerin değil ruhların da bir araya geldiği o gece; karanlık bir sabaha gebedir.
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame),
İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).