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BİR GECE MASALI

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.09.2024, 11:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.09.2024, 11:55
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3. Bölüm Foto Galeri

Mahir yeni bir kararın eşiğinde!

3. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

3. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'yı eliyle Selim'le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer.

3. Bölüm Foto Galeri

Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir.

3. Bölüm Foto Galeri

Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir.

3. Bölüm Foto Galeri

Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir.

3. Bölüm Foto Galeri

Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.

3. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),

3. Bölüm Foto Galeri

Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz),

3. Bölüm Foto Galeri

Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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