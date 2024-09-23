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BİR GECE MASALI

4. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.09.2024, 11:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.09.2024, 11:34
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4. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

4. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır.

4. Bölüm Foto Galeri

Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır.

4. Bölüm Foto Galeri

İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza'nın yaptığı bir hata onu Selim'le yüz yüze getirir.

4. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),

4. Bölüm Foto Galeri

Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz),

4. Bölüm Foto Galeri

Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

4. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

4. Bölüm Foto Galeri

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