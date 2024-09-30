canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
9
BİLDİRİMLER
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Karadut - 3. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 2. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
BİR GECE MASALI

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.09.2024, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.09.2024, 11:01
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
5. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

5. Bölüm Foto Galeri

Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir.

5. Bölüm Foto Galeri

Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır.

5. Bölüm Foto Galeri

Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder.

5. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

5. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz),

5. Bölüm Foto Galeri

Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

5. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN