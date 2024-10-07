canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
11
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Karadut - 3. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 2. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
BİR GECE MASALI

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.10.2024, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.10.2024, 12:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
6. Bölüm Foto Galeri

Çevirdikleri işlerle Mahir'i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir.

6. Bölüm Foto Galeri

Ancak Sıla'nın herkesin içinde Mahir'le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder.

6. Bölüm Foto Galeri

Canfeza'nın Mahir'den Sıla'yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur.

6. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim'in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf'ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.

6. Bölüm Foto Galeri

6. Bölüm Foto Galeri

"Gelişim davetsizdi. Gidişim de elvedasız olsun istedim. Şems-i Tebrizi."

6. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" Salı akşamları ekrana geliyor.

6. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

6. Bölüm Foto Galeri

Dizinin hikayesini Eda Tezcan kaleme alıyor.

6. Bölüm Foto Galeri

"Bir Gece Masalı"nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN