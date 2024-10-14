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Esra Erol'da
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BİR GECE MASALI

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.10.2024, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.10.2024, 11:21
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7. Bölüm Foto Galeri

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir.

7. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır.

7. Bölüm Foto Galeri

Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.

7. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yedinci bölümüyle ekranlara geliyor.

7. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

7. Bölüm Foto Galeri

Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de

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