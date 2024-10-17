Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı, Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. 8. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacak? Mahir, Canfeza ile evlenmek için neleri göze alacak? Büyük aşk hangi engellerden geçecek? İşte detaylar...
Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir.
Asaf dedenin geçirdiği hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olur ve Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna inanmak zorunda kalır.
Canfeza, Selim'e izini kaybettirirken bir yandan da en büyük aşkı Mahir'den de uzak durmaya kararlıdır.
Raşit komiser tutsak aldığı Kürşat ile büyük sırrını paylaşır ve kardeş olduklarını açıklar. Farklı annelerden olan Raşit, Kürşat'a yıllardır içinde biriktirdiği tüm nefreti kusar.
Torununun hayatında Canfeza'yı istemeyen Afet Hanım son kozunu oynar ve Ezra Nene'den kan borcunu ödemesini ister.
Oğlu öldüğü için öfkeli olan Afet Hanım, Canfeza ile Ezra nenesinin ülkeden gitmelerini ve bir daha dönmemelerini ister.
Aşkını kalbine gömüp mecburen bu anlaşmayı kabul etmek zorunda olan Canfeza, Afet Hanım'ın ülkeden çıkış planını kabul eder.