Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı, Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. 8. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacak? Mahir, Canfeza ile evlenmek için neleri göze alacak? Büyük aşk hangi engellerden geçecek? İşte detaylar...