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BİR GECE MASALI

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 17.10.2024, 16:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.10.2024, 16:29
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Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Gece Masalı, Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. 8. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizide neler yaşanacak? Mahir, Canfeza ile evlenmek için neleri göze alacak? Büyük aşk hangi engellerden geçecek? İşte detaylar...

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?

Cabir'in nikah baskısına Ezra'nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Asaf dedenin geçirdiği hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olur ve Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna inanmak zorunda kalır.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Canfeza için her şeyi göze almaktan çekinmeyen Mahir, dedesinin desteğini de arkasına alır.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Canfeza, Selim'e izini kaybettirirken bir yandan da en büyük aşkı Mahir'den de uzak durmaya kararlıdır.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Raşit komiser tutsak aldığı Kürşat ile büyük sırrını paylaşır ve kardeş olduklarını açıklar. Farklı annelerden olan Raşit, Kürşat'a yıllardır içinde biriktirdiği tüm nefreti kusar.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Torununun hayatında Canfeza'yı istemeyen Afet Hanım son kozunu oynar ve Ezra Nene'den kan borcunu ödemesini ister.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Oğlu öldüğü için öfkeli olan Afet Hanım, Canfeza ile Ezra nenesinin ülkeden gitmelerini ve bir daha dönmemelerini ister.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Aşkını kalbine gömüp mecburen bu anlaşmayı kabul etmek zorunda olan Canfeza, Afet Hanım'ın ülkeden çıkış planını kabul eder.

Bir Gece Masalı'nda neler olacak? Mahir ve Canfeza evlenebilecek mi?

Babaannesinin tüm planını öğrenen Mahir, Canfeza'nın peşinden gider ama geç kalmıştır.

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