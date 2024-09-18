İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner.
Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.
İlk karşılaşmaları çok iyi geçmez. Canfeza, Mahir'in kendini gözetlediğini düşünür ve onu omzundan vurur.
Mahir ise, bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekler.
Canfeza, babası Kürşat'ın zoru ile Selim ile yemeğe çıkar. Selim'in gerçek yüzünü görür ve döndüğünde onunla evlenmek istemediğini söyler.
Selim'le çıktığı yemekten kaçan Canfeza'nın yardımına Mahir koşar ve ona ne olursa olsun kendisini arayabileceğini söyleyerek 'Urfalı' sözü verir.