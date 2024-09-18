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BİR GECE MASALI

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2024, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2024, 15:13
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İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

İlk karşılaşmaları çok iyi geçmez. Canfeza, Mahir'in kendini gözetlediğini düşünür ve onu omzundan vurur.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Eve dönen Canfeza, Mahir'i aklından çıkaramaz.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Mahir ise, bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekler.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Canfeza, babası Kürşat'ın zoru ile Selim ile yemeğe çıkar. Selim'in gerçek yüzünü görür ve döndüğünde onunla evlenmek istemediğini söyler.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Kürşat bunu kabul etmez. Ailenin geleceği buna bağlı diyerek Canfeza'yı zorlar.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Selim'le çıktığı yemekten kaçan Canfeza'nın yardımına Mahir koşar ve ona ne olursa olsun kendisini arayabileceğini söyleyerek 'Urfalı' sözü verir.

İlk üç bölümde Bir Gece Masalı'nda neler oldu?

Eve döndüğünde olacaklardan habersiz Canfeza düğün gününe uyanır.

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