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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.09.2022, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.09.2022, 16:13
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1. Bölüm Foto Galeri

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.

1. Bölüm Foto Galeri

Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir.

1. Bölüm Foto Galeri

Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar.

1. Bölüm Foto Galeri

Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir.

1. Bölüm Foto Galeri

Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.

1. Bölüm Foto Galeri

Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

1. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

1. Bölüm Foto Galeri

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

1. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi günü atv'de ekranlara geliyor.

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