1. Bölüm Foto Galeri

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.
Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir.
Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar.
Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir.
Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.
Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.
Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…
Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi günü atv'de ekranlara geliyor.
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