13. Bölüm Foto Galeri

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.
Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar.
Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir.
Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir.
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).