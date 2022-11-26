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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

13. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.11.2022, 12:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.11.2022, 12:14
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13. Bölüm Foto Galeri

Elif sosyal hizmetler uzmanın ithamıyla şoke olur. Güneş'e asla zarar vermeyeceğini anlatmaya çalışırken hakkında araştırma yapılacağını öğrenir.

13. Bölüm Foto Galeri

Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar.

13. Bölüm Foto Galeri

Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir.

13. Bölüm Foto Galeri

Bunun için biraz gözünü korkutması yeter de artar bile… Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir.

13. Bölüm Foto Galeri

Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur.

13. Bölüm Foto Galeri

Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir.

13. Bölüm Foto Galeri

Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir.

13. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

13. Bölüm Foto Galeri

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

13. Bölüm Foto Galeri

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

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