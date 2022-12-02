14. Bölüm Foto Galeri

Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar. Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır. Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur. Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar. Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile 'Bir Küçük Gün Işığı' yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.