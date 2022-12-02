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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.12.2022, 17:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.12.2022, 17:11
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14. Bölüm Foto Galeri

Mahkeme DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir.

14. Bölüm Foto Galeri

Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar.

14. Bölüm Foto Galeri

Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar.

14. Bölüm Foto Galeri

Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır.

14. Bölüm Foto Galeri

Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur.

14. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar.

14. Bölüm Foto Galeri

Güneş'e bu kadar yakın olup uzak durmak dayanabileceği bir acı değildir.

14. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

14. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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