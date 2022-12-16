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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.12.2022, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.12.2022, 15:39
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16. Bölüm Foto Galeri

Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir.

16. Bölüm Foto Galeri

Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir.

16. Bölüm Foto Galeri

Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır.

16. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'in ilacı olur.

16. Bölüm Foto Galeri

Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır.

16. Bölüm Foto Galeri

Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır.

16. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener.

16. Bölüm Foto Galeri

Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır.

16. Bölüm Foto Galeri

Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir.

16. Bölüm Foto Galeri

Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

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