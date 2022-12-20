16. Bölümde neler yaşandı?

Ancak Fırat, Güneş ve Elif'i ayırmayacak bir plan yapar. Ümran her yerde onları ararken Fırat, Elif ve Güneş'le çıka gelir. Bu duruma herkes şaşırırken Fırat esas bombayı patlatır. Elif'in artık gelini olduğunu açıklar ve evlilik cüzdanını annesine takdim eder.