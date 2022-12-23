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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2022, 15:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2022, 15:20
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17. Bölüm Foto Galeri

Fırat'la Elif'in gizlice evlendiğini öğrenen Ümran, Elif'in hayatını cehenneme çevirmeye kararlıdır.

17. Bölüm Foto Galeri

Elif, Fırat'ın karısı olsa da asla onun gelini olamayacaktır.

17. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Elif'ten cemiyet için yapacakları törene kadar sabretmesini ister.

17. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş için her zorluğa katlanırken; Dila yeni düzene alışamaz.

17. Bölüm Foto Galeri

Elif'le burun buruna yaşamak, Güneş'i onunla paylaşmak sandığından daha zordur.

17. Bölüm Foto Galeri

Ümran bu evliliğin altında başka gerekçeler ararken Sude evliliğin yasal olmadığını fark eder.

17. Bölüm Foto Galeri

Öcünü almaya kararlı olan Sude, Elif'i hapse gönderip Fırat'tan ayırmak için en doğru anı, nikâh törenini, bekliyordur.

17. Bölüm Foto Galeri

Her şeyden habersiz olan Elif ise aile hakkındaki korkunç sırrı öğrenmenin dehşeti içindedir.

17. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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