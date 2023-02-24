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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.02.2023, 16:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.02.2023, 16:24
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23. Bölüm Foto Galeri

Elif sudan çıkarılmış ancak Dila hala Karadeniz'in hırçın suları arasındadır.

23. Bölüm Foto Galeri

Fırat gece gündüz ekiplerin başındadır.

23. Bölüm Foto Galeri

Güneş, Dila için endişelenirken bir taraftan da bu travmayla baş etmeye çalışır. Elif ve Fırat onu psikoloğa götürürler.

23. Bölüm Foto Galeri

Arama ekipleri çalışmalarını durdurur, artık Dila'nın sağ salim bulunması imkansızdır. Aile perişan olmuştur ki Dila ortaya çıkar.

23. Bölüm Foto Galeri

Bu sürede sağlıklı olduğuna dair rapor almış, Güneş'in velayetini istiyordur.

23. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'i, Dila'ya vermemeye kararlıdır. Ancak Dila arkasına güçlü bir destek almıştır. Feraye…

23. Bölüm Foto Galeri

Dila'nın şirketteki hisselerine karşılık Feraye onun velayeti almasını sağlayacaktır. Ümran da Feraye'nin zayıf noktası olan annesinin yerini öğrenmiştir.

23. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Feraye'yi köşeye sıkıştırdığını sanırken Feraye, Ümran'ın aklının hayalinin almayacağı bir hamle yapar.

23. Bölüm Foto Galeri

Dila, Güneş'in üzerine gidip travmalarını tetiklerken Elif ne pahasına olursa olsun buna son vermeye karar verir.

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