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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

24. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.03.2023, 11:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.03.2023, 11:59
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24. Bölüm Foto Galeri

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

24. Bölüm Foto Galeri

Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır.

24. Bölüm Foto Galeri

Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır.

24. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz.

24. Bölüm Foto Galeri

Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez.

24. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir.

24. Bölüm Foto Galeri

Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir.

24. Bölüm Foto Galeri

Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.

24. Bölüm Foto Galeri

Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

24. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

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