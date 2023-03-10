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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

25. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.03.2023, 10:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.03.2023, 10:30
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25. Bölüm Foto Galeri

Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

25. Bölüm Foto Galeri

"Hayal Dediğin"

Elif, Feraye'nin annesinin ölümünden sorumlu olduğu videoyu görmüştür. Feraye, Elif'i, Güneş'le tehdit eder ve Fırat'a bir şey söylememesini tembihler.

25. Bölüm Foto Galeri

Elif, Fırat'a güvenir ve Feraye'nin yaptıklarını anlatır. Feraye tüm aileyi kıskıvrak yakaladığını sanırken Fırat ve Elif birlikte Feraye'yi oyalayıp onu hapse gönderecek görüntülerin peşine düşerler.

25. Bölüm Foto Galeri

Güneş ve Dila ise Feraye'nin emriyle evde hapistir. Ama korumaları kandırıp dışarı çıkmanın yolunu bulurlar. Güneş, Dila'yı atlatıp Elif'e ulaşmayı başarır. Elif tam Güneş'i götüreceği sırada Feraye karşılarına dikilir.

25. Bölüm Foto Galeri

Elif'in de kendisine ihanet ettiğini, Fırat'la birlik olduğunu anlar ve onları kaçırır. Feraye artık daha fazlasını istiyordur. Fırat'ın da hisseleri onun olacaktır.

25. Bölüm Foto Galeri

Yoksa bedelini Elif ve Güneş ödeyecektir. Fırat onlara dokunmaması karşılığında hisseleri vermeye hazırken Ümran, Feraye'nin onları nerede tuttuğunu öğrenir.

25. Bölüm Foto Galeri

Feraye artık sona gelmiştir.

25. Bölüm Foto Galeri

Ümran'ı bir defa değil, her gün bin defa öldürmek için silahını Fırat'a doğrultur.

25. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

25. Bölüm Foto Galeri

Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı"

Pazartesi günleri atv'de ekranlara geliyor.

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