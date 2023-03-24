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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

27. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.03.2023, 12:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.03.2023, 12:55
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27. Bölüm Foto Galeri

Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar.

27. Bölüm Foto Galeri

Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır. Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder.

27. Bölüm Foto Galeri

Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir.

27. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler.

27. Bölüm Foto Galeri

Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler.

27. Bölüm Foto Galeri

Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır.

27. Bölüm Foto Galeri

Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur.

27. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur.

27. Bölüm Foto Galeri

Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.

27. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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