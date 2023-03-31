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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

28. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.03.2023, 10:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.03.2023, 10:54
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28. Bölüm Foto Galeri

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur.

28. Bölüm Foto Galeri

Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar.

28. Bölüm Foto Galeri

Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar.

28. Bölüm Foto Galeri

Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler.

28. Bölüm Foto Galeri

Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar.

28. Bölüm Foto Galeri

Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir.

28. Bölüm Foto Galeri

Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır.

28. Bölüm Foto Galeri

Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

28. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

28. Bölüm Foto Galeri

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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