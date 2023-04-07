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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

29. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.04.2023, 15:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.04.2023, 16:02
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29. Bölüm Foto Galeri

Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider.

29. Bölüm Foto Galeri

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur.

29. Bölüm Foto Galeri

Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir.

29. Bölüm Foto Galeri

Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur.

29. Bölüm Foto Galeri

29. Bölüm Foto Galeri

Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir.

29. Bölüm Foto Galeri

Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder.

29. Bölüm Foto Galeri

Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler.

29. Bölüm Foto Galeri

Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

29. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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