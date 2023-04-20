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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

31. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.04.2023, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.04.2023, 11:01
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31. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Cemil'in diğer vasiyetini okumuş, Ümran'a hesap sorar.

31. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Cemil'in, Fırat'ın öz babası olmadığını kabul etmek zorunda kalır ama onu öldürdüğünü kabul etmez.

31. Bölüm Foto Galeri

Fırat tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu anlamış, artık tek güvendiği kişi Elif'tir.

31. Bölüm Foto Galeri

Elif tüm bu olanlardan sonra boşanmak için başlattığı işlemleri durdurur.

31. Bölüm Foto Galeri

. Fırat bahçede Ümran'ın, Cemil'i zehirlemek için kullandığı bitkiyi bulur.

31. Bölüm Foto Galeri

Ümran bitkiyi daha önce görmediğini söyler ancak Fırat kendini ortaya atınca gerçeği itiraf eder.

31. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Ümran'ı evden kovar ve Dila'dan tüm bu olanları saklamaya karar verir.

31. Bölüm Foto Galeri

Ancak Dila, Sude sayesinde gerçekleri öğrenir ve gözünü öfke bürür.

31. Bölüm Foto Galeri

Elif, kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelen Dila ve Ümran'ın arasında kalır.

31. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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