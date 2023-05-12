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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

34. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.05.2023, 13:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.05.2023, 13:02
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34. Bölüm Foto Galeri

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur.

34. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir.

34. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır.

34. Bölüm Foto Galeri

Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

34. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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