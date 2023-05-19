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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

35. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.05.2023, 10:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.05.2023, 10:18
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35. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur.

35. Bölüm Foto Galeri

Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır.

35. Bölüm Foto Galeri

Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler.

35. Bölüm Foto Galeri

Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık.

35. Bölüm Foto Galeri

Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar.

35. Bölüm Foto Galeri

Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler.

35. Bölüm Foto Galeri

Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar.

35. Bölüm Foto Galeri

Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

35. Bölüm Foto Galeri

Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar.

35. Bölüm Foto Galeri

Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur.

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