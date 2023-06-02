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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

36. Bölüm Final Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.06.2023, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.06.2023, 11:45
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36. Bölüm Final Foto Galeri

Sude bebeğini düşürür ama Fırat'a bundan bahsetmez.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Sude, Elif'in evden ayrılmasına kafayı takar ancak Elif, Güneş olmadan konaktan ayrılmaz.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Sude mecburen Elif ve Fırat'ın boşanma gününü beklemeye başlar.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Fırat boşanmalarına rağmen Elif'e hala aşkla bakıyordur.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Fulya ve Alper'in düğününde bir araya gelirler.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Sude, Fırat ve Elif'i son danslarını ederken görür ve ne yaparsa yapsın ikisini ayıramayacağını anlar.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Elif, Sude'nin bebeğiyle ilgili şüphelenmeye başlar.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Dila'nın psikolojisi iyice bozulur, çarptığı bakıcıyı öldürmeye yeltenir.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Sude'nin hamile olmadığının ortaya çıkması an meselesiyken Sude bir karar verir.

36. Bölüm Final Foto Galeri

Peki, Fırat Elif'e kavuşabilecek midir?

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