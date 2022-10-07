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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.10.2022, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.10.2022, 11:08
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6. Bölüm Foto Galeri

Fırat yardım etmek isterken hata yapıyor!

6. Bölüm Foto Galeri

Dila ve Ümran arasındaki savaş artık ölümcüldür, birinin canına mal olmadan Fırat bir şeyler yapmalıdır.

6. Bölüm Foto Galeri

Ancak Fırat hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, buzdağının görünmeyen bir yüzü daha olduğunu bilecek kadar tanır ailesini.

6. Bölüm Foto Galeri

Elif ise Güneş'e bir yuva vermek, onu evinde hissettirmek isterken evi kaybedeceğini öğrenmiş, çaresizdir.

6. Bölüm Foto Galeri

Her şeye rağmen Güneş için sağlam durmaya, ona bu felaketi sezdirmemeye çalışır ama Güneş evsiz kalacaklarını anlar.

6. Bölüm Foto Galeri

Güneş seçimini çoktan yapmıştır. Güneş'in evi, Elif'tir artık.

6. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Elif'e yardım etmek isterken geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapar.

6. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Dila da boş durmaz, Fırat'la Ümran'ı karşı karşıya getirmeyi başarır.

6. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

6. Bölüm Foto Galeri

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