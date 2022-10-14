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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.10.2022, 11:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.10.2022, 11:15
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7. Bölüm Foto Galeri

Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır.

7. Bölüm Foto Galeri

Elif'i araştırmaya başlar. Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir.

7. Bölüm Foto Galeri

Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar.

7. Bölüm Foto Galeri

Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder. Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar.

7. Bölüm Foto Galeri

Artık onları daha zor günler bekliyordur.

7. Bölüm Foto Galeri

Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister.

7. Bölüm Foto Galeri

Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

7. Bölüm Foto Galeri

Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.

7. Bölüm Foto Galeri

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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