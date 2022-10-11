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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 11.10.2022, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.10.2022, 10:59
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Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Günışığı heyecan dolu gelişmelerle geceye damga vurdu.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Ümran, Dila'ya karşı zafer kazandı ve onu akıl hastanesine kapattı. Ancak kime inanacağını şaşıran Fırat'ın, kız kardeşini orada bırakmaya vicdanı el vermedi.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Dila'nın bozduğu iş anlaşmasını düzeltmek isteyen Fırat'a büyük destek Elif'ten geldi. Onun özel el yazması, anlaşmayı kurtardı. Elif ile Güneş'in evsiz kaldıklarını öğrenen Fırat, yardım etmek ister.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Elif ise bu işe karışmamasını rica eder. Ama bu Fırat'ı durdurmaz ve Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Bunu öğrenen Sude fırsatı kaçırmaz ve bunu çirkin bir şekilde Elif'in yüzüne çarpar.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Fırat'ın bu iyiliğini çok çirkin bir şekilde öğrenen Elif, istifa eder ve Fırat'ı hayatlarından çıkartır.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Hastaneden çıkmayacağını anlayan Dila, annesini Fırat'ın üzerine salar ve ona Güneş'in kimin çocuğu olduğunu sormasını ister.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Dila'nın planı işler

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Ümran, Fırat'ı köşeye sıkıştıran soruyu sonunda sorar:"Bu kız kimin çocuğu Fırat?"

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de

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