Bir Küçük Gün Işığı 6. Bölümde neler yaşandı?

Elif ise bu işe karışmamasını rica eder. Ama bu Fırat'ı durdurmaz ve Hakan'ın tüm borçlarını ödeyerek evi kurtarır. Bunu öğrenen Sude fırsatı kaçırmaz ve bunu çirkin bir şekilde Elif'in yüzüne çarpar.