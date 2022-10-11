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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

GİRİŞ TARİHİ: 11.10.2022, 14:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.10.2022, 14:24
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Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

''Benim evim sensin'' dedi. Gözyaşları sel oldu. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Pazartesi akşamlarının büyük beğeni ile izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde gözyaşları sel oldu.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

Sevilen dizide, Elif ve Güneş'in haciz gelen evlerindeki duygu yüklü anları izleyicilerin yüreğini ısıtırken "Benim evim sensin" diyen küçük kız herkesi gözyaşlarına boğdu.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

Bomboş kalan evde Elif, Güneş'i teselli etmek için ormanda kamp yattıklarını hayal etmelerini istedi. Başlattığı bu oyun ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken Güneş'in "benim evim sensin" diyerek Elif'e sarılması gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

Elif karakterine hayat veren Seray Kaya ve Güneş'i oynayan Azra Aksu performansları ile tam not alırken sosyal medya ise övgü dolu yorumların ardı arkası kesilmedi.

Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

Dila'nın kışkırtması ile Fırat'a küçük kızın kim olduğunu soran Ümran'ın alacağı cevap merakla beklenirken heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı Bir Küçük Günışığı her Pazartesi atv'de.

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