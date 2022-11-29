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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

GİRİŞ TARİHİ: 29.11.2022, 11:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.11.2022, 11:57
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Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Dila'nın ihbarı ile sosyal hizmetler Elif'i araştırmaya başladı. Ancak hem Güneş'in yardımı ile hem de aldıkları bilgilerde kötü bir şey bulamadılar.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Kreşe gelen Dila Güneş'i tehdit ederek eve getirmeyi başardı.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Araya giren Ümran ona bir akıl verdi. Anne kızın planı Elif ve Fırat'ı ayırmak içindi. Son anda duruşmaya gelen Dila kızından vazgeçmediğini, abisinin sunduğu dilekçeyi zorla imzaladığını söyledi.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Etraf buz kesti.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Ümran bir kez daha kazandı.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Bir Küçük Gün Işığı %6,75 izlenme oranı ve %16,19 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00'de atv'de

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