Bir Küçük Gün Işığı tüm kişilerde en çok izlenen dizi oldu!

Dila'nın ihbarı ile sosyal hizmetler Elif'i araştırmaya başladı. Ancak hem Güneş'in yardımı ile hem de aldıkları bilgilerde kötü bir şey bulamadılar.
Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti.
Ama Fırat bir kez daha araya girdi ve Dila'ya yüklü miktarda banka hesabı ve yurt dışı bileti teklif etti.
Araya giren Ümran ona bir akıl verdi. Anne kızın planı Elif ve Fırat'ı ayırmak içindi. Son anda duruşmaya gelen Dila kızından vazgeçmediğini, abisinin sunduğu dilekçeyi zorla imzaladığını söyledi.
28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Bir Küçük Gün Işığı %6,75 izlenme oranı ve %16,19 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.