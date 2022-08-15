Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

İlk tanıtımı ile gündeme gelen Bir Küçük Gün Işığı'nda Seray Kaya ve Berk Oktay'la beraber Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi önemli oyuncular yer alıyor.