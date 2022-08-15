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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2022, 19:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2022, 23:32
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Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

atv ekranında yepyeni bir dizi heyecanı yakında başlıyor. NGM Yapım imzalı Bir Küçük Gün Işığı yakında izleyicisiyle buluşuyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

atv'nin sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Bir Küçük Gün Işığı güçlü oyuncu kadrosuyla ve öyküsüyle dikkat çekiyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

İddialı bir yapım olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nda başrolleri Seray Kaya ile Berk Oktay paylaşıyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

İlk tanıtımı ile gündeme gelen Bir Küçük Gün Işığı'nda Seray Kaya ve Berk Oktay'la beraber Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

NGM Yapım imzalı dizide seyirciler, Elif ve Fırat'ın hayatından kesitler bulurken benzersiz bir hikayeye tanıklık edecek.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

atv'nin yeni dizisi güçlü senaryosu ve dram sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Elif ile Fırat'ın yaşamına odaklanan Bir Küçük Gün Işığı, birbirinden özel bölümlerle atv ekranına gelecek.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Fırat'ın Elif'in hayatına nasıl dahil olacağı merak ediliyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

İlk tanıtımı ile yoğun ilgi gören Bir Küçük Gün Işığı, dizide izleyicileri neler beklediğine dair önemli ipuçları verdi.

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