Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

atv ekranında yepyeni bir dizi heyecanı yakında başlıyor. NGM Yapım imzalı Bir Küçük Gün Işığı yakında izleyicisiyle buluşuyor.
atv'nin sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Bir Küçük Gün Işığı güçlü oyuncu kadrosuyla ve öyküsüyle dikkat çekiyor.
İddialı bir yapım olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nda başrolleri Seray Kaya ile Berk Oktay paylaşıyor.
İlk tanıtımı ile gündeme gelen Bir Küçük Gün Işığı'nda Seray Kaya ve Berk Oktay'la beraber Şeyma Korkmaz Mete, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beren Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı gibi önemli oyuncular yer alıyor.
NGM Yapım imzalı dizide seyirciler, Elif ve Fırat'ın hayatından kesitler bulurken benzersiz bir hikayeye tanıklık edecek.
Elif ile Fırat'ın yaşamına odaklanan Bir Küçük Gün Işığı, birbirinden özel bölümlerle atv ekranına gelecek.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor.