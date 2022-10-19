Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme ATV'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımı ile heyecan zirve yaptı.