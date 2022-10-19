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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 12:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 12:54
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Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme ATV'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımı ile heyecan zirve yaptı.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Kaza günü kendi arabasından çekilmiş görüntülerle tehdit edilen Fırat yeni bölümde bunun peşini bırakmamaya kararlı görünüyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Onu tehdit edeni bulup ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacak olan genç adam görüntülerin ortaya çıkmasına engel olabilecek mi?

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Elif, Fırat'ın kaza günü Hakan'ın peşinde olduğundan habersizdir ancak Elif'in gerçekleri öğrenmesi an meselesidir.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Her bölümünde seyirciyi şaşırtmaktan sakınmıyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı paylaşıyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Bir Küçük Gün Işığı, soluksuz bırakacak yeni bölümü ile...

Bir Küçük Gün Işığı'nda heyecan zirvede!

Pazartesi 20:00'de atv'de.

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