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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

4 bölümde yaşananlar

GİRİŞ TARİHİ: 24.09.2022, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.09.2022, 12:16
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Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir. Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.

Bir Küçük Gün Işığı'nda bugüne kadar neler oldu?

Ümran ve Dila arasında neler olacak?

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