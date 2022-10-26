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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2022, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2022, 10:50
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Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Fırat aşkını ilan ediyor! ''Annem müstakbel gelinim Elif demek istedi'' diyen Fırat'a genç kadının tepkisi ne olacak?

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 9. Bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm için beklentileri arttırdı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

YouTube'da trendler listesine giren tanıtım, sosyal medyada da beğenileri topladı. Fırat'ın Elif'e olan aşkını herkesin içinde ilan etmesi gündeme oturdu.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Her geçen bölüm artan temposu ile izleyiciyi ekrana başına kilitleyen dizide gözler Fırat Ümran arasındaki gerilime kitlendi. Annesine herkes önünde karşı çıkan Fırat, müstakbel gelinin Elif olduğunu açıkladı. Davette bu haber bomba etkisi yaparken Elif'in buna ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Bir Küçük Günışığı sürpriz gelişmelerle Pazartesi bu akşamı atv'de.

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