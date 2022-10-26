Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Her geçen bölüm artan temposu ile izleyiciyi ekrana başına kilitleyen dizide gözler Fırat Ümran arasındaki gerilime kitlendi. Annesine herkes önünde karşı çıkan Fırat, müstakbel gelinin Elif olduğunu açıkladı. Davette bu haber bomba etkisi yaparken Elif'in buna ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.