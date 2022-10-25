Elif kaza gecesi görüntülerinde Fırat'ı görecek mi?

Yılmaz'ı Fırat'ın elinden zor kurtarır. Kazanın görüntülerini alan Fırat yine de sakinleşmez. Dila Yılmaz'ı affeder ve eve yemeğe çağırır. Ümran ile aralarında bu yeni bir krize yol açar. Çaldırdığı paranın peşine düşen Elif, dolandırıcıyı bulur ama onu yakalamaya çalışırken düşer başını taşa çarpar.