Elif yakalandı

Güneş'in ateşi çıkınca Elif, Fırat'ı arar ve yardım ister. Fırat onları kurtarmaya gelirken peşinde polislerin olduğundan habersizdir. Fırat, Güneş'i hastaneye götürmek üzere davranırken polislerde Elif'i yakalar ve onu ihbar edenin genç adam olduğunu sanır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.