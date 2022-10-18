Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Bir Küçük Gün Işığı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümü Fırat ve Elif'in duygusal anlarıyla konuşuldu.
Geceye Elif'in ağlayarak Fırat'a sarılması ve Fırat'ın da "seni hiç bırakmayacağım" sözleri damga vurdu.
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.
Dizinin bölüm etiketi olan #GünIşığı, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.
Elif'in zor anında yine ona destek olmaya çalışan Fırat onun kendsine ördüğü duvarları yıkmayı başardı.