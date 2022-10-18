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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2022, 12:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2022, 12:27
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Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Bir Küçük Gün Işığı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümü Fırat ve Elif'in duygusal anlarıyla konuşuldu.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Geceye Elif'in ağlayarak Fırat'a sarılması ve Fırat'ın da "seni hiç bırakmayacağım" sözleri damga vurdu.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Dizinin bölüm etiketi olan #GünIşığı, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Elif'in zor anında yine ona destek olmaya çalışan Fırat onun kendsine ördüğü duvarları yıkmayı başardı.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

İkilinin yakınlaştığı anlar sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Fırat, Elif'e verdiği sözü tutabilecek mi?

Fırat, Elif'in sınırlarını aşmayı başardı ama genç kadına verdiği sözü tutmak kolay olacak mı?

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