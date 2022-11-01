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Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2022, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2022, 11:08
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Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Can korkusu yaşayan Ümran, Yılmaz'a evinin kapılarını açmak zorunda kalır.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Güneş'in okul taksini ödemek için eski asistanın yanında karşılama ve yer gösterme sorumlusu olarak işe giden Elif, orada Fırat ve Sude ile karşılaşır. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve Elif'i aşağılamaya kalkar.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Sude'yi müstakbel gelini ilan eder.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Ama Fırat misilleme yapmakta gecikmez ve mikrofonu eline alıp Elif'e aşkını itiraf eder.

Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Tüm gözler bu gelişme karşısında neye uğradığını şaşıran Elif'e dikilir. Herkes genç kadının vereceği tepkiyi bekler, özellikle de Fırat.

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