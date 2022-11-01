Fırat, Ümran'ın tüm oyunlarına rağmen Elif'e aşkını ilan etti

Fırat, Elif'e her şeyi anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Dila, Yılmaz'dan yardım ister ve kazanın görüntülerini almayı başarırlar. Sıra Fırat'ı ikna etmeye kalır.
Ümran ise Elif'ten Fırat'ı uzak tutmak için Sude ile iş birliği yapar. Annesinin erkek arkadaşı ile gezmesine tepki göstermesi Dila'yı çıldırtır ve Ümran'ı tehdit eder.
Güneş'in okul taksini ödemek için eski asistanın yanında karşılama ve yer gösterme sorumlusu olarak işe giden Elif, orada Fırat ve Sude ile karşılaşır. Sude bu fırsatı kaçırmaz ve Elif'i aşağılamaya kalkar.
Fırat ise onu şirkete dönmeye bir kez daha ikna etmek için çabalar. Sude ve Fırat ile ilgili magazine yalan haber yaptıran Ümran bunula yetinmez ve katıldıkları davette açıklama yapar.