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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

GİRİŞ TARİHİ: 13.09.2022, 17:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.09.2022, 17:54
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Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

İlk bölümü ile dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümü ile bir kez daha ekrana damga vurdu.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Hakan ve Dila'nın nasıl tanıştığı ortaya çıkarken geçmişten gelen detaylar herkesi şaşırttı.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Fırat, kız kardeşi Dila'nın ilişkisini öğrendiğini açıklarken 'bir çocuğu olup olmadığını' sordu. Dila ise bu soruya doğru yanıtı vermekten kaçındı.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Elif ve Güneş arasındaki bağ daha da güçlendi. Elif, Güneş'e zarar gelme ihtimali karşısında dahi korku yaşadı.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Güneş'in arasının iyi olduğu tek kişi Elif değildi. Küçük kız Fırat'ı da görür görmez ısındı. Fırat'ın elini tutan Güneş, Elif'i gülümsetti.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Annesiyle bir araya gelmek istemeyen Güneş için korkulan oldu.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Güneş, Dila ile karşılaştı. O anlarda anne-kız şaşkınlık yaşarken Güneş'in mutsuzluğu yüzüne yansıdı.

Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

Çok beğenilen bölümlerle ekran yolculuğuna başlayan Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümü ile Pazartesi 20.00'de atv ekranına gelecek.

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