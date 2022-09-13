Güneş, Fırat'ı çok sevdi...

İlk bölümü ile dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümü ile bir kez daha ekrana damga vurdu.
Fırat, kız kardeşi Dila'nın ilişkisini öğrendiğini açıklarken 'bir çocuğu olup olmadığını' sordu. Dila ise bu soruya doğru yanıtı vermekten kaçındı.
Elif ve Güneş arasındaki bağ daha da güçlendi. Elif, Güneş'e zarar gelme ihtimali karşısında dahi korku yaşadı.
Güneş'in arasının iyi olduğu tek kişi Elif değildi. Küçük kız Fırat'ı da görür görmez ısındı. Fırat'ın elini tutan Güneş, Elif'i gülümsetti.
Güneş, Dila ile karşılaştı. O anlarda anne-kız şaşkınlık yaşarken Güneş'in mutsuzluğu yüzüne yansıdı.