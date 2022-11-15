Pazartesi akşamının en çok izleneni Bir Küçük Gün Işığı oldu!

Güneş'in torunu olduğunu öğrenen Ümran, onu Elif'ten almamak için bir şart öne sürdü. Bir daha Fırat Elif'i görmezse Güneş'i ondan almayacaktır. Aşkı ile Güneş arasında kalan Fırat zor da olsa Elif'ten ayrılmaya karar verdi. Ürgüp planını iptal eden Fırat'ın neden uzak kaldığını ise Elif başta bir anlam veremedi.