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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2021, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2021, 11:39
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102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır. Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır. Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır.

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir. Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır.

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer. Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır! Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar.

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler! Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar!

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

102. Bölüm Sezon Finali Foto Galeri

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