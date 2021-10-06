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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

107. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.10.2021, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.10.2021, 11:32
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107. Bölüm Foto Galeri

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar.

107. Bölüm Foto Galeri

Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar.

107. Bölüm Foto Galeri

Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar.

107. Bölüm Foto Galeri

Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

107. Bölüm Foto Galeri

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır.

107. Bölüm Foto Galeri

Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

107. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz.

107. Bölüm Foto Galeri

Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar.

107. Bölüm Foto Galeri

İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

107. Bölüm Foto Galeri

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