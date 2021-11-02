111. Bölüm Foto Galeri

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.