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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

111. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2021, 12:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2021, 12:21
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111. Bölüm Foto Galeri

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

111. Bölüm Foto Galeri

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir.

111. Bölüm Foto Galeri

Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

111. Bölüm Foto Galeri

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister.

111. Bölüm Foto Galeri

Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar.

111. Bölüm Foto Galeri

Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

111. Bölüm Foto Galeri

111. Bölüm Foto Galeri

111. Bölüm Foto Galeri

111. Bölüm Foto Galeri

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