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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

125. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2022, 10:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2022, 10:34
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125. Bölüm Foto Galeri

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır.

125. Bölüm Foto Galeri

Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

125. Bölüm Foto Galeri

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder.

125. Bölüm Foto Galeri

Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

125. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur.

125. Bölüm Foto Galeri

Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır.

125. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

125. Bölüm Foto Galeri

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