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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

126. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.03.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.03.2022, 11:41
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126. Bölüm Foto Galeri

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır.

126. Bölüm Foto Galeri

Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister.

126. Bölüm Foto Galeri

Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider.

126. Bölüm Foto Galeri

Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

126. Bölüm Foto Galeri

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur.

126. Bölüm Foto Galeri

Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar.

126. Bölüm Foto Galeri

Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

126. Bölüm Foto Galeri

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir.

126. Bölüm Foto Galeri

Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir.

126. Bölüm Foto Galeri

Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

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